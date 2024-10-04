بعثة الهلال تصل جدة تأهبًا للكلاسيكو أمام الأهلي

وبدأ المران بتدريبات متنوعة بالكرة، ثم شرح المدير الفني "جيسوس" النهج التكتيكي الذي يود تطبيقه اليوم، بعدها أدى اللاعبون عددًا من التطبيقات التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.