بعثة الهلال تصل جدة تأهبًا للكلاسيكو أمام الأهلي

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال قبل قليل إلى مدينة جدة تأهبًا للقمة المنتظرة أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 2025.
ميدانيًّا، أنهى فريق الهلال أمس الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة مضيفه الأهلي اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وبدأ المران بتدريبات متنوعة بالكرة، ثم شرح المدير الفني "جيسوس" النهج التكتيكي الذي يود تطبيقه اليوم، بعدها أدى اللاعبون عددًا من التطبيقات التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.
وذكرت تقارير أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، استبعد البرازيلي كارلوس ليوناردو من القائمة المغادرة إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي.
الجدير بالذكر أن فريق الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط.