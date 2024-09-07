ضمن تصفيات كأس العالم 2026.. الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الصين

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، برنامجه الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية الصين الشعبية استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.