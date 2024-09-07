ضمن تصفيات كأس العالم 2026.. الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الصين

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، برنامجه الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية الصين الشعبية استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على "مركز داليان الرياضي" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، كشفت الأشعة التي أجريت للاعب "متعب الحربي" عن وجود إصابة عضلية خفيفة في الساق، وحاجته لمواصلة برنامجه التأهيلي.
ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ الأحد بحصة تدريبية على ملعب المباراة "إستاد داليان سويوان" عند الساعة السابعة مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.