للمشاركة في كأس العالم.. "الهلال" يطير إلى المغرب وسط غياب قائده " الفرج "

يغيب قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، سلمان الفرج، عن مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 1 - 11 فبراير المقبل، بسبب عدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات.
وعاد الفرج للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بشكل كامل، الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ إصابته في عظمة الساق، أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.
وتأكد غياب الثنائي محمد البريك وحمد اليامي عن المغادرة مع الفريق العاصمي إلى المغرب بسبب الإصابة، حيث يستكملا برنامجيهما التأهيليين في مقر النادي.
وكان الأرجنتيني " دياز " مدرب الفريق أعلن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 وهي: عبدالله المعيوف، حبيب الوطيان، محمد العويس، جانج هيون سو، علي البليهي، معاذ فقيهي، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، متعب المفرج، عبدالله عطيف، أندري كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، محمد كنو، جوستافو كويلار،محمد القحطاني، محمد الخيبري، ناصر الدوسري، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا، لويسيانو فييتو، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، أوديون إيغالو.