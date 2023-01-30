للمشاركة في كأس العالم.. "الهلال" يطير إلى المغرب وسط غياب قائده " الفرج "

وكان الأرجنتيني " دياز " مدرب الفريق أعلن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 وهي: عبدالله المعيوف، حبيب الوطيان، محمد العويس، جانج هيون سو، علي البليهي، معاذ فقيهي، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، متعب المفرج، عبدالله عطيف، أندري كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، محمد كنو، جوستافو كويلار،محمد القحطاني، محمد الخيبري، ناصر الدوسري، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا، لويسيانو فييتو، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، أوديون إيغالو.