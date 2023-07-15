الإيفواري "فرانك كيسي" لاعب برشلونة يتلقى عرضًا مذهلاً من الهلال

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري لم يحسم مستقبله بعد؛ فهو يرغب في الاستمرار في برشلونة، ولكنه يعلم أنه لن يلعب الكثير من الدقائق بالموسم الجديد.