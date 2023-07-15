الإيفواري "فرانك كيسي" لاعب برشلونة يتلقى عرضًا مذهلاً من الهلال

كشفت صحيفة "marca" الإسبانية عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضًا مذهلاً للتعاقد مع الايفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة، والحصول على خدماته خلال الموسم الصيفي الحالي.
وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن كيسي تلقى عرضًا من الهلال بقيمة 14 مليون يورو صافية في الموسم الواحد، كما سيُمنح برشلونة مقابل انتقال اللاعب ما يتراوح بين 15 و20 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري لم يحسم مستقبله بعد؛ فهو يرغب في الاستمرار في برشلونة، ولكنه يعلم أنه لن يلعب الكثير من الدقائق بالموسم الجديد.
ويلعب فرانك كيسي، البالغ من العمر 26 عامًا، لنادى برشلونة منذ يوليو 2022 قادمًا من إيه سي ميلان الإيطالي، الذي لعب في صفوفه لمدة موسمين.