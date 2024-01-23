بطولة آسيا 2023: منتخب فلسطين يكتسح هونغ كونغ بثلاثية.. ويتأهل للدور التالي

تأهل منتخب فلسطين إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على منتخب هونغ كونغ الصين بثلاثة أهداف دون رد ،اليوم الثلاثاء، على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا قطر 2023.
بادر المنتخب الفلسطيني بافتتاح باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة 12عن طريق عدي الدباغ ومطلع الشوط الثاني عزز زيد قنبر تقدم فلسطين بإحرازه الهدف الثاني في 48، وعاد الدباغ لتدوين هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده وذلك في الدقيقة 60 من زمن المباراة.
وأهدر منتخب هونغ فرصة تقليص النتيجة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+8) بإضاعة كامارجو ركلة جزاء.
وتتصدر إيران ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط مقابل 4 نقاط لفلسطين والإمارات في حين لا زال رصيد هونغ كونغ خالياً من النقاط، حيث ضمن المنتخب الإيراني والإماراتي والفلسطيني التأهل إلى دور الـ16.