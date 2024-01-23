بطولة آسيا 2023: منتخب فلسطين يكتسح هونغ كونغ بثلاثية.. ويتأهل للدور التالي

تأهل منتخب فلسطين إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على منتخب هونغ كونغ الصين بثلاثة أهداف دون رد ،اليوم الثلاثاء، على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا قطر 2023.