مراد باتنا ينعش تدريبات الفتح.. الفريق يواصل استعداداته على فترتَيْن "صباحية ومسائية"

وركز المدير الفني، السيد "ينز غوستافسن"، على إقامة تدريبات للفريق، امتدت على فترتين، الفترة الصباحية أقيمت في صالة الجيم، بينما شهدت الفترة المسائية تدريبات اعتيادية، ركز فيها المدير الفني على الجوانب اللياقية، وسط أجواء حماسية بين اللاعبين.