مراد باتنا ينعش تدريبات الفتح.. الفريق يواصل استعداداته على فترتَيْن "صباحية ومسائية"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته على ملعب النادي الرديف، من خلال فترتين "صباحية ومسائية"، استغلالاً لفترة التوقف التي تشهدها منافسات دوري روشن للمحترفين.
وركز المدير الفني، السيد "ينز غوستافسن"، على إقامة تدريبات للفريق، امتدت على فترتين، الفترة الصباحية أقيمت في صالة الجيم، بينما شهدت الفترة المسائية تدريبات اعتيادية، ركز فيها المدير الفني على الجوانب اللياقية، وسط أجواء حماسية بين اللاعبين.
من جانبه، عاد اللاعب المغربي مراد باتنا إلى التدريبات بعد فترة علاجية، تعافى خلالها من الإصابة التي تعرض لها، فيما يواصل الثنائي سعيد باعطية وأحمد الجليدان برنامجَيْهما العلاجيَّيْن تحت إشراف الفريق الطبي.
يُشار إلى أن الفتح يتذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مضي 6 جولات برصيد 3 نقاط، وسيلاقي الخلود يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.