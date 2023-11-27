هدف "محمد كنو" لاعب الهلال الأجمل في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي

واختارت الجماهير هدف كنو كأفضل هدف بالجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 54 %، والذي كان يتنافس مع هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر أمام الأخدود والذي حصل على تصويت بلغ 45 %، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (3/0) .