هدف "محمد كنو" لاعب الهلال الأجمل في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي عبر منصة "إكس"، عن أجمل هدف بالجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة .
وحصل هدف محمد كنو لاعب الهلال على أفضل أهداف الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي، الذي سجله أمام الحزم في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (9/0) .
واختارت الجماهير هدف كنو كأفضل هدف بالجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 54 %، والذي كان يتنافس مع هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر أمام الأخدود والذي حصل على تصويت بلغ 45 %، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (3/0) .
وتفوق أيضاً هدف كنو على هدف فيرجل ميسيدان لاعب الطائي الذي حصل على تصويت بلغ 1 %، في مباراة الفريق أمام الرائد، والتي انتهت بفوز الطائي بنتيجة (4/3) .