رسميًا.. "النصر" يضم الحارس البرازيلى بينتو ماثيوس حتى 2028

بدأ بينتو مسيرته الكروية مع فريق أتلتيكو بارانينسي، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول رسميًا عام 2020، وأصبح الحارس الأول لفريق بشكل رسمي عام 2022، خاصة بعد رحيل الحارس سانتوس إلى فريق فلامنجو البرازيلي، ليوقع الحارس الشاب عقدًا لمدة أربعة أعوام ينتهي عام 2026.