رسميًا.. "النصر" يضم الحارس البرازيلى بينتو ماثيوس حتى 2028

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي، فجر اليوم الخميس، التوقيع رسميًا مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، قادمًا من صفوف نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى عام 2028.
ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، قال فيه: وقّعت إدارة نادي النصر اليوم عقدًا مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس قادمًا من نادي أتليتيكو باراناينسي".
وأضاف: "تمت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس شركة نادي النصر إبراهيم المهيدب والمدير الرياضي فيرناندو هييرو، ويمتد عقد الحارس البرازيلي بينتو مع ناديه النصر حتى عام 2028م، وجرت مراسم توقيع العقد بمقر معسكر الفريق الأول في البرتغال".
ويعد بينتو صاحب الـ25 عامًا من أبرز الحراس القادمين في الساحة البرازيلية، حيث كان موجودًا في قائمة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة.
بدأ بينتو مسيرته الكروية مع فريق أتلتيكو بارانينسي، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول رسميًا عام 2020، وأصبح الحارس الأول لفريق بشكل رسمي عام 2022، خاصة بعد رحيل الحارس سانتوس إلى فريق فلامنجو البرازيلي، ليوقع الحارس الشاب عقدًا لمدة أربعة أعوام ينتهي عام 2026.