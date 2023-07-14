الشباب يتغلَّب على السد القطري وديًّا

وبدأ الشباب المباراة بتشكيلة مكونة من: كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا، عبدالله الجوعي، هتان باهبري وأحمد عبده. وفي الشوط الثاني دفع الأرجنتيني خوان بروان مدرب الشباب المؤقت باللاعبين سعيد الربيعي وفواز القرني وفهد المولد وماجد كنبة وحسين الصبياني وتركي العمار ونادر الشراري وعبدالله معتوق.