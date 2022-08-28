3 منتخبات تضمن التأهل لربع النهائي.. ومنتخب مصر الأقوى هجومًا ودفاعًا

الأقوى

ويعدّ المنتخب المصري الأقوى هجومًا في البطولة حتى الآن برصيد 12 هدفًا، وهو الأقوى دفاعًا أيضًا بالتساوي مع منتخب الجزائر/ ولم يتلقّ أي منهما أي هدف خلال أول مباراتين.