3 منتخبات تضمن التأهل لربع النهائي.. ومنتخب مصر الأقوى هجومًا ودفاعًا

شهدت مباريات الجولتين الأولى والثانية من منافسات كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في الجمهورية الجزائرية، إثارة كبيرة وندّيّة بين كافة المنتخبات، بينما ضمن كل من الجزائر والعراق ومصر التأهل إلى الدور ربع النهائي.
العلامة الكاملة
وحقّقت منتخبات الجزائر والعراق ومصر العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، لتحصد كل منها 6 نقاط، ضمنت بها بلوغ المرحلة المقبلة.
الأقوى
ويعدّ المنتخب المصري الأقوى هجومًا في البطولة حتى الآن برصيد 12 هدفًا، وهو الأقوى دفاعًا أيضًا بالتساوي مع منتخب الجزائر/ ولم يتلقّ أي منهما أي هدف خلال أول مباراتين.
مباراة منتخبي مصر ولبنان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، شهدت أكبر عدد من الأهداف حتى الآن، وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 9-0.
لم تسجل
ولم تنجح 3 منتخبات في تسجيل أي هدف حتى الآن، وهي: الإمارات وفلسطين ولبنان، بينما يعتبر المنتخب اللبناني الأكثر استقبالًا للأهداف في البطولة بواقع 9 أهداف.
ويتربّع منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب السودان بـ3 نقاط، ثم منتخبا الإمارات وفلسطين بواقع نقطة لكل منهما.
في المقابل يتصدّر منتخب اليمن ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط بالتساوي مع منتخب ليبيا، يليهما منتخبا: تونس بنقطتين، ثم المنتخب العماني بدون رصيد.
كما يتربّع منتخب العراق على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، يليه منتخبا جزر القمر والمغرب برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.
ويتصدّر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي بـ3 نقاط، ثم منتخب سوريا ولبنان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.