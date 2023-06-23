محافظ الطائف يرحِّب بالوفود المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

وسينطلق دور المجموعات للبطولة العربية للأندية لكرة القدم في 27 يوليو المقبل في مدن الطائف وأبها والباحة، وتستمر منافسات دور المجموعات حتى 3 أغسطس، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي في 5 و6 أغسطس، وتلعب منافسات نصف النهائي يوم الـ9 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس المقبل لحسم هوية البطل المتوج باللقب هذا العام.