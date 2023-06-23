محافظ الطائف يرحِّب بالوفود المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

رحَّب محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، بالوفود واللاعبين وجماهير الفِرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023م المقامة في الطائف.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، المقرر إقامتها بنظام التجمع خلال المدة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين في السعودية، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وسينطلق دور المجموعات للبطولة العربية للأندية لكرة القدم في 27 يوليو المقبل في مدن الطائف وأبها والباحة، وتستمر منافسات دور المجموعات حتى 3 أغسطس، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي في 5 و6 أغسطس، وتلعب منافسات نصف النهائي يوم الـ9 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس المقبل لحسم هوية البطل المتوج باللقب هذا العام.
تضم المجموعة الأولى فرق: الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي بجانب المتأهل من الصفاقسي التونسي والهلال السوداني.
وفي الثانية فرق: الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي والسد القطري والوداد المغربي.
وتضم المجموعة الثالثة فرق: النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.
وفي الرابعة كل من: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.
يُذكر أن نادي الاتحاد السعودي حقق لقب النسخة الماضية من البطولة التي حملت اسم "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".
وتبلغ جوائز البطولة 10 ملايين دولار، وسينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار.