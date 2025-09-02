الاتحاد يتعاقد مع محمدو دومبيا من رويال أنتويرب البلجيكي

وكشف الصحفي البلجيكي الموثوق ساشا تافوليري عبر حسابه في منصة "إكس"، عن تفاصيل الصفقة قائلًا: "حصريًا: محمدو دومبيا لاعب جديد في نادي الاتحاد السعودي! تم التوصل إلى اتفاق مع نادي رويال أنتويرب بشأن انتقاله مقابل 16 مليون يورو + مكافآت."