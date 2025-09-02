الاتحاد يتعاقد مع محمدو دومبيا من رويال أنتويرب البلجيكي

حسمت إدارة نادي الاتحاد صفقة التعاقد مع محمدو دومبيا، لاعب رويال أنتويرب البلجيكي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على طلب المدير الفني الفرنسي لوران بلان.
ويأتي التعاقد مع دومبيا قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يوم الأربعاء 10 سبتمبر، حيث نجحت إدارة الاتحاد في التوصل إلى اتفاق مع نادي رويال أنتويرب بشأن انتقال اللاعب.
وكشف الصحفي البلجيكي الموثوق ساشا تافوليري عبر حسابه في منصة "إكس"، عن تفاصيل الصفقة قائلًا: "حصريًا: محمدو دومبيا لاعب جديد في نادي الاتحاد السعودي! تم التوصل إلى اتفاق مع نادي رويال أنتويرب بشأن انتقاله مقابل 16 مليون يورو + مكافآت."
وأضاف خبير الميركاتو الأوروبي أن اللاعب سيوقّع عقدًا مع الاتحاد لمدة 4 سنوات، مؤكدًا أن الصفقة أُنجزت بشكل نهائي.