اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة للشباب

وشهدت الدورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى قارة آسيا، مشاركة 24 مدربًا وطنيًا فيما قدم الدورة المحاضرون الفرنسيون فانوشي، دوماس، لافارج، والمحاضر الوطني خالد الفرحان.