بثنائية بطعم "السكري".. التعاون يتخطى الفيحاء ويقفز للوصافة

قفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الفيحاء بنتيجة 2 - 1، مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بقيادة الحكم عبدالله العويدان.
انتهى الشوط الأول بتقدّم التعاون بهدفين؛ سجّلهما إنجيلو عند الدقيقة 26، ومحمد محرزي عند الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، قلّص الفيحاء الفارق بهدفٍ وحيدٍ أحرزه اللاعب كريس عند الدقيقة 60.
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 15 نقطة، متساويًا مع النصر المتصدّر بفارق الأهداف، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر.