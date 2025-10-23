بثنائية بطعم "السكري".. التعاون يتخطى الفيحاء ويقفز للوصافة

قفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الفيحاء بنتيجة 2 - 1، مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بقيادة الحكم عبدالله العويدان.