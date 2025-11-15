الفارس السعودي "المبطي" ينتزع ذهبية قفز الحواجز في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وكان "المبطي" قد أنهى الجولتين الأولى والثانية دون أخطاء بزمن 67.98 ثانية و59.77 ثانية على التوالي، فيما أنهى "الشربتلي" الجولة الأولى دون أخطاء بزمن 70.70 ثانية، والجولة الثانية بأربعة أخطاء وزمن 53.81 ثانية، وهو ما منح الفارس القطري أفضلية المنافسة على الذهب أو الفضة بعد خروجه من الجولتين دون أخطاء.