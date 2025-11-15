الفارس السعودي "المبطي" ينتزع ذهبية قفز الحواجز في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

انتزع لاعب المنتخب السعودي لقفز الحواجز الفارس خالد المبطي الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة قفز الحواجز للفردي، التي أُقيمت اليوم في ميدان الجنادرية، ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2025".
وجاء فوز "المبطي" بالذهبية بعد أن أنهى جولة التمايز دون أخطاء بزمن 36.36 ثانية، فيما حقق زميله الفارس عبدالله الشربتلي الميدالية البرونزية بزمن 30.86 ثانية وأربعة أخطاء، بينما ذهبت الميدالية الفضية للفارس القطري خالد آل ثاني بزمن 34.62 ثانية وأربعة أخطاء.
وكان "المبطي" قد أنهى الجولتين الأولى والثانية دون أخطاء بزمن 67.98 ثانية و59.77 ثانية على التوالي، فيما أنهى "الشربتلي" الجولة الأولى دون أخطاء بزمن 70.70 ثانية، والجولة الثانية بأربعة أخطاء وزمن 53.81 ثانية، وهو ما منح الفارس القطري أفضلية المنافسة على الذهب أو الفضة بعد خروجه من الجولتين دون أخطاء.
وتوّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.