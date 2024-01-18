انطلاق بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بإشادة من اللاعبين العالميين المشاركين

انطلقت أمس في قرية الفرسان بمحافظة العلا منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بنسختها الثالثة، والتي تقام بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو وتستمر حتى 20 يناير، حيث شهدت المباراتان الافتتاحيتان عودة المنافسة والأجواء الحماسية لرياضة البولو العريقة.
وشهدت المباراة الأولى فوز فريق "السعودية" على فريق "ساب" في مواجهة مليئة بالإثارة وبمشاركة النجم العالمي في لعبة البولو، أدولفو كامبياسو. وقد تألق أعظم لاعب بولو في التاريخ إلى جانب سايو دانتانا وميليسا جانزي ليحققوا الفوز بنتيجة 8-5 على فريق ضم ديفيد ستيرلينغ وأليساندرو بارنابا والأمير سلطان بن خالد الفيصل.
من جانبه أشاد اللاعب العالمي كامبياسو بالتنظيم المقدم من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو، وبالتحسينات في الملعب وجودة الخيول الأصيلة، كما أشاد اللاعب بالتطور القائم من مشاركته في النسخة السابقة مع زيادة عدد الفرق إلى ثمانية فرق والتي يشارك فيها أفضل اللاعبين في العالم.
وفي المباراة الثانية تفوق فريق دادان على فريق العلا في مباراة مثيرة، حيث لعبت المباراة ميا كامبياسو إلى جانب ناتشو فيغيراس وصاحب السمو يوجين كارل أوتينجن والرستين ضمن الفريق الفائز، الذي تغلب بنتيجة 8-6 على فريق العلا الذي ضم بوروتو كامبياسو ونيكي سين والأمير سلمان بن منصور بن ناصر.
هذا وقد مهّدت مباراتا اليوم الأول من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء المشهد لمنافسات واعدة خلال الأيام المقبلة. يمكن لزوار العلا توقع عطلة نهاية أسبوع مليئة بأجواء حماسية للفروسية وروح البطولة المشهود لها في عالم البولو وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة.