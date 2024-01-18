انطلاق بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بإشادة من اللاعبين العالميين المشاركين

من جانبه أشاد اللاعب العالمي كامبياسو بالتنظيم المقدم من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو، وبالتحسينات في الملعب وجودة الخيول الأصيلة، كما أشاد اللاعب بالتطور القائم من مشاركته في النسخة السابقة مع زيادة عدد الفرق إلى ثمانية فرق والتي يشارك فيها أفضل اللاعبين في العالم.