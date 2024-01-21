اللجنة المنظمة لطواف العلا 2024 تعلن مراحل السباق وأسماء الفِرق المشاركة.. تعرَّف على التفاصيل

المرحلة الأولى (الثلاثاء 30 يناير): من محطة قطار المنشية إلى محطة قطار المنشية بمسافة 149.1 كلم.

المرحلة الثانية (الأربعاء 31 يناير): من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كلم.

المرحلة الثالثة (الخميس 1 فبراير): من مطار العلا الدولي إلى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كلم.

المرحلة الرابعة (الجمعة 2 فبراير): من الحجر إلى مرايا بمسافة 142.2 كلم.

المرحلة الخامسة (السبت 3 فبراير): من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كلم.