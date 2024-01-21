اللجنة المنظمة لطواف العلا 2024 تعلن مراحل السباق وأسماء الفِرق المشاركة.. تعرَّف على التفاصيل

كشفت اللجنة المنظمة لـطواف العلا 2024، الذي سيقام في نسخته الرابعة خلال الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير المقبل، عن مراحل السباق، التي تتكون من خمس مراحل، تمتد لمسافة 811.2 كلم.
وتتيح مراحل السباق المجال أمام الدراجين المتميزين في المرتفعات والسباقات السريعة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، من خلال مسار السباق حول المنطقة التاريخية للعلا، التي تزخر بعدد من المواقع الخلابة، مثل محطة قطار المنشية، ومحمية شرعان الطبيعية، والحجر الموقع الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وستكون مراحل جولة العلا 2024 على النحو الآتي:
المرحلة الأولى (الثلاثاء 30 يناير): من محطة قطار المنشية إلى محطة قطار المنشية بمسافة 149.1 كلم.
المرحلة الثانية (الأربعاء 31 يناير): من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كلم.
المرحلة الثالثة (الخميس 1 فبراير): من مطار العلا الدولي إلى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كلم.
المرحلة الرابعة (الجمعة 2 فبراير): من الحجر إلى مرايا بمسافة 142.2 كلم.
المرحلة الخامسة (السبت 3 فبراير): من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كلم.
ويشارك في السبـاق 18 فريقًا، منهم تسعة فرق من فئة UCI WorldTeams، هم: فريق أستانا قازاقستان (كازاخستان)، بحرين فيكتوريوس (البحرين)، بورا هانسغروه (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي.إف.بي- فرمينش بوستنل (هولندا)، سودال كويك- ستيب (بلجيكا) وفريق الإمارات العربية المتحدة (الإمارات). وخمسة فِرق من فئة UCI ProTeams، هي: إيوسكالتل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق Q36.5 للدراجات الهوائية (السويد)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق تودور للدراجات الهوائية (فرنسا) وأونو-إكس موبيليتي (النرويج). وأربعة فِرق إضافية، هي: الفريق الوطني السعودي (السعودية)، فريق JCL Team Ukyo (اليابان)، روجاي أون لاين انشورنس (تايلاند) وفريق تيرينغانو بوليجون للدراجات (ماليزيا).
يُذكر أن سباق "طواف العلا" تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة للعلا بالتنسيق مع الاتحادَيْن السعودي والدولي للدراجات UCI، ويندرج تحت برنامج جودة الحياة، وهو من أهم الفعاليات والأحداث الرياضية التي تستضيفها السعودية، باعتبارها موطنًا لأكبر الأحداث الرياضية الدولية العالمية.