أخضر تحت 17 عامًا يفتتح كأس آسيا بلقاء منتخب أستراليا

من جانب آخر، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس لمدربي منتخبات المجموعة "الثالثة"، والذي يسبق مباريات دور المجموعات من البطولة أن هدف "الأخضر" أولًا هو حجز إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023، مبينًا أن المنتخب الوطني لم يحقق التأهل للمونديال منذ 35 عامًا.