استعدادًا لكأس آسيا.. أخضر الصالات يتعادل مع أفغانستان

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم الخميس مباراة ودية دولية، جمعته بنظيره منتخب أفغانستان، وذلك على صالة بانكوك أرينا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.
وتأتي هذه المباراة الودية الدولية في إطار استعدادات وتحضيرات "أخضر الصالات" للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل الجاري، المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكان الشوط الأول للمباراة قد انتهى بتقدم أفغانستان بهدف دون مقابل. وفي الشوط الثاني تمكن نواف العروان من إدراك التعادل. وأضاف أفغانستان الهدف الثاني، قبل أن يعود نواف العروان ويسجل هدف التعديل؛ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
وعمد مدرب الأخضر، "الإسباني" أندريو بلازا، في المباراة لإشراك أغلب اللاعبين، وتدويرهم على شكل مجموعات، واللعب في بعض مجريات المباراة بطريقة Power Play، وتطبيق التكتيكات التي تم التدرب عليها سابقًا.