استعدادًا لكأس آسيا.. أخضر الصالات يتعادل مع أفغانستان

وعمد مدرب الأخضر، "الإسباني" أندريو بلازا، في المباراة لإشراك أغلب اللاعبين، وتدويرهم على شكل مجموعات، واللعب في بعض مجريات المباراة بطريقة Power Play، وتطبيق التكتيكات التي تم التدرب عليها سابقًا.