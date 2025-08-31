استعدادًا لملحق تصفيات كأس العالم 2026.. بعثة الأخضر تغادر إلى معسكر التشيك

وكان المدير الفني للمنتخب إيرڤي رينارد قد استدعى 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، بينهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، متعب الحربي، حسان التمبكتي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان. في المقابل، استبعد رينارد اللاعب أيمن يحيى بعد تعرضه لإصابة مع ناديه مؤخرًا.