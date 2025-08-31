استعدادًا لملحق تصفيات كأس العالم 2026.. بعثة الأخضر تغادر إلى معسكر التشيك

تغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم الأحد إلى مدينة براغ التشيكية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لإقامة معسكر إعدادي خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر، ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في أكتوبر المقبل بمدينة جدة.
وسيخوض الأخضر خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث يلتقي في الأولى منتخب مقدونيا يوم الرابع من سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف، فيما يواجه في الثانية منتخب التشيك يوم الثامن من الشهر نفسه على استاد مالتشوفيسكا.
وكان المدير الفني للمنتخب إيرڤي رينارد قد استدعى 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، بينهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، متعب الحربي، حسان التمبكتي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان. في المقابل، استبعد رينارد اللاعب أيمن يحيى بعد تعرضه لإصابة مع ناديه مؤخرًا.
وبحسب التنسيق المسبق، سيلتحق لاعبو فريق الأهلي بالمعسكر ظهر غدٍ الاثنين عقب فراغهم من المشاركة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
يُذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا.