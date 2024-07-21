أخضر الشاطئية يتغلب على لبنان في ختام منافسات بطولة الدوري الأوروبي

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، على نظيره منتخب لبنان بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على الملعب الرملي لشاطئ أرينا باتومي، في ختام منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الشاطئية في دولة جورجيا.
وفرض لاعبو "أخضر الشاطئية" أسلوبهم وسيطرتهم، حتى تمكنوا من تسجيل أهداف المباراة عن طريق كلٍ من إسلام سراج 3 أهداف وأحمد الهمامي ورمزي دكمان.
وبذلك يختتم "أخضر الشاطئية" مشاركته في بطولة الدوري الأوربي لكرة القدم الشاطئية التي أُقيمت في دولة جورجيا بالحصول على المركز الخامس، مع حصول اللاعب إسلام سراج على جائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف.
هذا وستغادر بعثة (الأخضر) يوم الثلاثاء القادم، إلى دولة مولدوفا وذلك للمشاركة في البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بجانب منتخبات مولدوفا وتركيا وبولندا.