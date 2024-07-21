أخضر الشاطئية يتغلب على لبنان في ختام منافسات بطولة الدوري الأوروبي

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، على نظيره منتخب لبنان بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على الملعب الرملي لشاطئ أرينا باتومي، في ختام منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الشاطئية في دولة جورجيا.