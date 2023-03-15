يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم.. انطلاق المهرجان الثاني لاكتشاف المواهب في جازان

ينطلق غدًا الخميس في مدينة جازان المهرجان الثاني لكرة القدم من برنامج اكتشاف المواهب والذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، ويهدف لاكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز من أبرزها مسار تطوير المواهب حيث إن الاستراتيجية من ضمن أهدافها تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025 بما يساهم في صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخبًا بحلول عام 2034.
وسيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل المدارس في جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، إذ سيخضعون لتجارب الأداء والتي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية، حيث يتم فرز المجتازين بهدف إلحاقهم عبر برامج احترافية تم وضعها بما يتناسب مع مسار التطوير.
وكانت الإدارة الفنية أعلنت عن انطلاق البرنامج في 16 فبراير الماضي من مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، على أن يقام في 15 مدينة أخرى هي: جازان، نجران، حفر الباطن، عرعر، أبها، الباحة، حائل، الطائف، تبوك، الجوف، الدمام، جدة، الأحساء، المدينة المنورة، الرياض.
يذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للاعبين من 6 إلى 9 سنوات، وأعمار المشاركات للاعبات من 9 إلى 12 عامًا.