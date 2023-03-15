يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم.. انطلاق المهرجان الثاني لاكتشاف المواهب في جازان

وكانت الإدارة الفنية أعلنت عن انطلاق البرنامج في 16 فبراير الماضي من مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، على أن يقام في 15 مدينة أخرى هي: جازان، نجران، حفر الباطن، عرعر، أبها، الباحة، حائل، الطائف، تبوك، الجوف، الدمام، جدة، الأحساء، المدينة المنورة، الرياض.