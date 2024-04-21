أبطال كأس العالم لقفز الحواجز والترويض: الجمهور السعودي رائع

اتفق الفرسان الثلاثة المتواجدون بالمراكز الثلاثة الأوائل في كأس العالم لقفز الحواجز ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، والتي اختتمت فعالياتها، أمس السبت، على أرض مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات على أنهم عاشوا في الرياض أسبوعًا حافلًا اختتم بتحقيق المنجز الذي حضروا من أجله، وأن شهادتهم مجروحة بالجمهور السعودي الذي حضر بكثافة في الختام، كونهم سبق وأن خاضوا العديد من البطولات في ميادينها.