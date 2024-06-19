لاعبا إي سي ميلان على رادار الدوري السعودي والهلال يجهّز عرضًا ضخمًا لـ"لياو"

وسيحصل إسماعيل بن ناصر على عروض غنية من الدوري السعودي، ولكن لا توجد تأكيدات من وكلاء اللاعب صاحب الـ26 عامًا، بشأن رغبته في المضي قدمًا بهذه الصفقة.