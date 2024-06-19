لاعبا إي سي ميلان على رادار الدوري السعودي والهلال يجهّز عرضًا ضخمًا لـ"لياو"

تضغط إدارة الهلال للتعاقد مع البرتغالي رفائيل لياو، جناح إي سي ميلان الإيطالي؛ وفقًا لتقارير صحفية.
وأفادت صحيفة "Corriere dello Sport" بأن الأندية السعودية تراقب وضع لياو، ولكن اللاعب البرتغالي يُعَد هدفًا لانتقال محتمل لنادي الهلال الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بكسب خدماته.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النادي السعودي الذي وقّع مع نيمار الصيف الماضي، مستعد لتقديم عرض بأكثر من 100 مليون يورو لميلان لشراء عقد اللاعب.
ولفتت إلى أن اللاعب قد يكون لديه عرض مذهل، بالإضافة إلى المكافآت؛ لكنه مصمم في الوقت الحالي على البقاء في أوروبا.
وأضافت الصحيفة: ليس فقط لياو الذي يغري الدوري السعودي، فهناك إسماعيل بن ناصر، الذي دخل دائرة اهتمام أكثر من نادٍ في دوري روشن.
وسيحصل إسماعيل بن ناصر على عروض غنية من الدوري السعودي، ولكن لا توجد تأكيدات من وكلاء اللاعب صاحب الـ26 عامًا، بشأن رغبته في المضي قدمًا بهذه الصفقة.