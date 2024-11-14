"في رحلة الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر السعودي يفرض التعادل السلبي أمام أستراليا و"ينعش" آمال التأهل

فرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل السلبي، أمام نظيره الأسترالي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "ريكتانغولار- ملبورن"، بقيادة الحكم الإماراتي عادل النقبي.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكانت هناك محاولات سعودية لبلوغ مرمى المستضيف.
وفي الدقيقة الثالثة عشرة حين تدخل حارس الأخضر أحمد الكسار في كرة تصدى لها ببراعة على رأس الصندوق منقذاً مرماه من كرة مرتدة أسترالية خطرة .
وعند الدقيقة 27 سدد لاعب المنتخب السعودي ناصر الدوسري كرة قوية، تصدى لها حارس أستراليا "جاوسي" بصعوبة، محولًا الكرة إلى ركلة زاوية لم يستفد منها الأخضر.
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بدقيقة ارتكب ناصر الدوسري خطأ في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، كاد الأسترالي أن يحرز هدف السبق، لولا حضور الحارس الكسار الذهني وأبعد الكرة.
وفي مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرفي رينارد" بالثنائي عبدالله الحمدان وعبدالله الخيبري بدلاً من مصعب الجوير وصالح الشهري.
وفي الدقيقة 84 أنقذ سعود عبدالحميد مرمى الأخضر من هدف مؤكد لأستراليا .
بتلك النتيجة بلغ المنتخب السعودي النقطة السادسة في المركز الثالث، فيما بقيت أستراليا ثانيًا بذات الرصيد " فارق الأهداف للكنغر الأسترالي" .