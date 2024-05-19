ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 32 من دوري روشن.. تعرف عليها

أعلنت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف الثلاثة المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الـ 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 32، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين على هدف البرتغالي أوتافيو متوسط ميدان النصر في الديربي أمام الهلال، والذي يعد أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في المسابقة، حيث سجله بعد مرور 23 ثانية فقط على الانطلاقة.
كما اختارت اللجنة أيضاً هدف الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي في مرمى أبها، والذي سجله من تصويبة جميلة سكنت سقف المرمى.
ويدخل أيضاً سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الهدف المهاجم الغاني بيرنارد مينساه لاعب
الطائي في مرمى الفتح، حيث سجله بطريقة رائعة من مجهود فردي مميز تلاعب خلاله بمدافعي الفتح قبل أن يطلق صاروخية عانقت الشباك.