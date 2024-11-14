"الطريق إلى كأس العالم 2026": الصين تعود لسكة الانتصارات عبر بوابة البحرين بهدف قاتل

حقق منتخب الصين فوزاً متأخراً خارج ملعبه على البحرين بنتيجة 1-0 ، اليوم الخميس، على ملعب البحرين الوطني في الرفاع، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.