"الطريق إلى كأس العالم 2026": الصين تعود لسكة الانتصارات عبر بوابة البحرين بهدف قاتل

حقق منتخب الصين فوزاً متأخراً خارج ملعبه على البحرين بنتيجة 1-0 ، اليوم الخميس، على ملعب البحرين الوطني في الرفاع، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما خطف منتخب الصين هدف الفوز الثمين بواسطة جانغ يونينغ.
وأكمل منتخب البحرين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع وليد الحيام في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
في مباراة ثانية أقيمت ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً تعادلت أستراليا مع السعودية 0-0 في ملبورن، على أن يتقابل يوم الجمعة إندونيسيا مع اليابان في جاكرتا.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط من خمس مباريات لكل من أستراليا والسعودية والصين، و5 للبحرين، و3 لإندونيسيا.