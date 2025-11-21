جولف السعودية تُبرز رؤيتها الاستثمارية بالشراكة .. مع مبادرة مستقبل الاستثمار في بطولة أرامكو – شينزن"

وأكدت الفعالية التي أُقيمت في ميشن هيلز، أكبر منشأة للجولف والترفيه في العالم، الدور المحوري للرياضة في تحفيز الاستثمارات وتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات. وأوضح تينييل تشو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميشن هيلز، أن "ميشن هيلز أصبحت محفزاً رئيسياً لجذب المستثمرين الأجانب مثل فوكسكون وهواوي وبي واي دي وعلي بابا،" مضيفاً أن "ملعب الجولف يُعد لبيئة العمل المستدامة، ومكاناً يلتقي فيه الناس للتواصل والتعاون وبناء العلاقات".