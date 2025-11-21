جولف السعودية تُبرز رؤيتها الاستثمارية بالشراكة .. مع مبادرة مستقبل الاستثمار في بطولة أرامكو – شينزن"

نظّمت جولف السعودية بالشراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) جلسات "الاستدامة المستقبلية - Elevated Green" في ميشن هيلز ضمن فعاليات بطولة أرامكو – شينزن في إطار السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، التي اختتمت موسم عام 2025.
وأكد نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، أهمية الدور المتكامل لرياضة الجولف في تمكين الأفراد وتعزيز التواصل الثقافي، قائلاً: "تُسهم رياضة الجولف في اكتشاف الإمكانات الشخصية، وتعمل كمنصة للتقارب الثقافي وتعزيز الثقة، كما تمثل أداة فاعلة لبناء التعاون وتوسيع آفاق الأعمال."
وأوضح رضا أن الجهود الحالية تتركز على بناء البنية التحتية وتطوير الأساس لرياضة الجولف في المملكة، مؤكداً: "نعمل على بناء البنية التحتية والأساس لرياضة الجولف في المملكة، مستفيدين من أفضل الممارسات العالمية كما هو الحال هنا في ميشن هيلز، ونسعى لتحقيق نقلة نوعية تُقدّم تجربة فريدة بالفعل."
وتواصل رؤية المملكة 2030 دعم مسيرة التحوّل الوطني عبر مختلف القطاعات، حيث تمثل رياضة الجولف قطاعاً استراتيجياً للنمو. وتعمل جولف السعودية على تنفيذ خطط شاملة تشمل تطوير الملاعب، وتوسيع برامج المشاركة المجتمعية، إلى جانب الاستثمار الاستراتيجي في مجالات الموضة والتجزئة والزراعة المتخصصة والقطاع الترفيهي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لرياضة الجولف.
وشهدت البطولة تسليط الضوء على ممر الابتكار بين الشرق الأوسط والصين، بمشاركة ممثلين عن شركات Primavera Capital و InfiX.ai و ShoreVest Partners، الذين استعرضوا فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والبنية التحتية المستدامة.
وأكد فيليب هو، المدير العام لشركة Primavera Capital، أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار، قائلاً: "ساهمنا في تمكين شركة Envision الصينية، المتخصصة في توربينات الرياح، من إقامة شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتطوير حلول للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة؛ وهو نموذج مثالي للتعاون والابتكار العابر للحدود."
وأوضح آرثر تشين، الشريك المؤسس لشركة InfiX.ai، دور البيانات في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكداً: "البيانات هي النفط الجديد، ولا ينبغي منحها مجاناً ونموذجنا يضمن حماية خصوصية البيانات مع تمكين تطبيقات فعّالة للذكاء الاصطناعي."
وأكدت الفعالية التي أُقيمت في ميشن هيلز، أكبر منشأة للجولف والترفيه في العالم، الدور المحوري للرياضة في تحفيز الاستثمارات وتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات. وأوضح تينييل تشو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميشن هيلز، أن "ميشن هيلز أصبحت محفزاً رئيسياً لجذب المستثمرين الأجانب مثل فوكسكون وهواوي وبي واي دي وعلي بابا،" مضيفاً أن "ملعب الجولف يُعد لبيئة العمل المستدامة، ومكاناً يلتقي فيه الناس للتواصل والتعاون وبناء العلاقات".
وتواصل جولف السعودية جهودها لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للاستثمار القائم على الرياضة، من خلال مبادرات تشمل تنمية المواهب الناشئة وتنظيم البطولات على أعلى المستويات، حيث أوضح نوح علي رضا أن "رياضة الجولف تُعد محركاً اقتصادياً فعّالاً، فهي شغف وأسلوب حياة ومنصة للنمو العالمي.