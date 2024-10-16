المدربة عهود العماري تختتم فترة المعايشة كمساعد مدرب في نادي إشبيلية للسيدات

اختتمت مساعد مدرب المنتخبات النسائية السعودية، عهود العماري، فترة المعايشة التي استمرت 6 أسابيع، حيث عملت خلالها كمساعد مدرب للفريق الأول لنادي إشبيلية الإسباني للسيدات. تأتي هذه المشاركة ضمن برنامج "صقور المستقبل"، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الرياضية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
خلال هذه الفترة، عملت العماري جنبًا إلى جنب مع الطاقم الفني للفريق الأول، وخاضت مباريات الدوري الممتاز ضد فرق قوية مثل برشلونة وفالنسيا، مما منحها فرصة لاكتساب خبرات ميدانية مهمة. كما شاركت في تدريب الفريق الرديف وفريق تحت 19 عامًا، وعملت في تدريب الفئات السنية بأكاديمية النادي خلال الفترات المسائية، مما يعكس التزامها بتطوير مهارات اللاعبات في مختلف المستويات.
تأتي هذه التجربة في إطار جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستثمار في المواهب الرياضية الوطنية وتطوير قدرات المدربين السعوديين. تجدر الإشارة إلى أن عهود العماري كانت قد مثّلت فريقي الهلال والأهلي في الدوري الممتاز قبل اعتزالها كلاعبة، وهي مستمرة في تقديم إسهاماتها لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة.