المدربة عهود العماري تختتم فترة المعايشة كمساعد مدرب في نادي إشبيلية للسيدات

خلال هذه الفترة، عملت العماري جنبًا إلى جنب مع الطاقم الفني للفريق الأول، وخاضت مباريات الدوري الممتاز ضد فرق قوية مثل برشلونة وفالنسيا، مما منحها فرصة لاكتساب خبرات ميدانية مهمة. كما شاركت في تدريب الفريق الرديف وفريق تحت 19 عامًا، وعملت في تدريب الفئات السنية بأكاديمية النادي خلال الفترات المسائية، مما يعكس التزامها بتطوير مهارات اللاعبات في مختلف المستويات.