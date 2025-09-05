المغرب تتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخها

تأهل المنتخب المغربي رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه العريض على ضيفه منتخب النيجر بنتيجة 0-5، في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.