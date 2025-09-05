المغرب تتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخها

تأهل المنتخب المغربي رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه العريض على ضيفه منتخب النيجر بنتيجة 0-5، في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
وجاءت خماسية "أسود الأطلس" عبر إسماعيل صيباري (الدقيقتين 29 و38)، وأيوب الكعبي (51)، وحمزة إكمان (69)، وعز الدين أوناحي (85)، في أداء هجومي مميز منح أصحاب الأرض فوزًا ثمينًا.
وتأهل المنتخب المغربي بعد هذا الانتصار، وتعثر منتخب تنزانيا بالتعادل 1-1 أمام مضيفه منتخب الكونغو ضمن نفس المجموعة، ليضمن "أسود الأطلس" التأهل الثالث تواليًا إلى كأس العالم، والسابع في تاريخهم.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، ليصبح أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة رسميًا إلى كأس العالم 2026، والمنتخب الـ17 عالميًا، كما بات ثاني منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد منتخب الأردن.