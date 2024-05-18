الجولة الـ32 من دوري روشن: الحزم يحرم الرياض من الفوز في الوقت القاتل

فرض فريق الحزم الأول لكرة القدم التعادل الإيجابي على ضيفه الرياض بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس لحساب منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وخيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول نتيجة فشل الفريقين في زيارة الشباك، على الرغم من المحاولات التي سنحت لهما للتسجيل.
ونجح الضيوف في التقدم عبر النيران الصديقة حينما حوّل مدافع الحزم برونو فيانا عرضية عبدالإله الخيبري إلى شباك مرماه، وذلك مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة الـ50.
وفي الوقت القاتل تمكّن باولو ريكاردو من تعديل النتيجة للحزم مستغلاً كرة وصلته من دفاعات الرياض، لم يتوانَ في إيداعها الشباك، وذلك عند الدقيقة الـ(90+8) من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع فريق الرياض رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع الحزم (أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى) رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير).