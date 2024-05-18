الجولة الـ32 من دوري روشن: الحزم يحرم الرياض من الفوز في الوقت القاتل

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع فريق الرياض رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع الحزم (أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى) رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير).