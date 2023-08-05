مسؤولو الهلال يواصلون الضغط للتعاقد مع" فيكتور أوسيمين" مهاجم نابولي

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن إصرار مسؤولي نادي الهلال على التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الذي يعمل في "CBS Sports" إن الهلال لم يستسلم بعد لضم أوسيمين؛ إذ عرض عليه ما يقرب من مليون جنيه إسترليني في الأسبوع؛ لإغراء اللاعب بقبول العرض السعودي.
وشدد الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X" على أن الهلال ما زال يضغط للتوقيع مع اللاعب؛ إذ يبحث النادي السعودي عن التوقيع مع لاعب آخر عالمي بعد فشله في التعاقد مع ميسي ومبابي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي نابولي عرضوا على اللاعب النيجيري صفقة جديدة للبقاء مع الفريق حتى صيف 2027، كما سبق أن أبدى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونيخ اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب.
ويلعب فيكتور أوسيمين، البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020 قادمًا من ليل الفرنسي، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2017.