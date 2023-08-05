مسؤولو الهلال يواصلون الضغط للتعاقد مع" فيكتور أوسيمين" مهاجم نابولي

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي نابولي عرضوا على اللاعب النيجيري صفقة جديدة للبقاء مع الفريق حتى صيف 2027، كما سبق أن أبدى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونيخ اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب.