على ملعب النادي.. الاتفاق يتعادل وديًّا بهدفين مع الخالدية البحريني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مع نظيره فريق الخالدية البحريني، بنتيجة "2/ 2"، في اللقاء الودّي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتفاق، يأتي ذلك ضمن برنامج تحضيرات الاتفاق الإعدادية لفترة توقف الدوري لأيام الفيفا.
سجّل هدفَي الاتفاق كلٌّ من: الإنجليزي "جيسي لينغارد - د 4"، و"محمد الكويكبي - د 2+90" من ركلة جزاء.
بدأ الاتفاقُ المباراةَ بتسجيل هدفه الأول عبر الإنجليزي "جيسي لينغارد" بعد صناعة من "محمد الكويكبي" في الدقيقة الرابعة، ثم أدرك الخالديةُ التعادلَ في الدقيقة الـ10، وأنهى الخالديةُ الشوطَ الأول بهدف ثان.
وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الاتفاق "جيرارد" 3 تغييرات، بإشراك "عبد الله خطيب، وراضي العتيبي، وعبد الله خليفة"؛ مكان "سعد آل موسى، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد الغامدي"، وقبل نهاية المباراة تمكّن الاتفاق من التعادل بعد تسجيل هدف اللاعب محمد الكويكبي الهدف الثاني من ركلة جزاء.