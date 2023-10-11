على ملعب النادي.. الاتفاق يتعادل وديًّا بهدفين مع الخالدية البحريني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مع نظيره فريق الخالدية البحريني، بنتيجة "2/ 2"، في اللقاء الودّي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتفاق، يأتي ذلك ضمن برنامج تحضيرات الاتفاق الإعدادية لفترة توقف الدوري لأيام الفيفا.