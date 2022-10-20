بمشاركة الهلال والنصر.. "الآسيوي" يكشف عن شعار دوري السوبر للأندية للأبطال

من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي: إن الإعلان عن هوية الشعار وانطلاق منافسات البطولة لمسابقة الأبطال في دوري آسيا بثوبها الجديد؛ يمثل خطوة مهمة للأندية السعودية في المشاركة والمنافسة في البطولة، والرفع من القيمة التنافسية للأندية السعودية، متمنيًا التوفيق لناديَيْ الهلال والنصر في تحقيق نتائج إيجابية تعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية في ظل الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية للألعاب الرياضية كافة.