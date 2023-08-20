فريق Soniqs يُحقِّق لقب بطولة PUBG Global Series 2 في موسم الجيمرز: أرض الأبطال

فريق Soniqs يُحقِّق لقب بطولة PUBG Global Series 2 في موسم الجيمرز: أرض الأبطال
نجح فريق Soniqs من منطقة أمريكا الشمالية في تحقيق لقب بطولة ببجي العالمية PUBG Global Series 2، التي تعتبر البطولة الثالثة عشرة ضمن منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال (أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم)، التي أُقيمت بمشاركة 24 فريقًا، وبمجموع جوائز بلغ مليونَي دولار.
واحتضنت Battle Royale ببوليفارد رياض سيتي جميع منافسات البطولة التي أُقيمت على مدى 11 يومًا في الفترة من 10 إلى 20 أغسطس، وحصل فريق Soniqs على جائزة المركز الأول البالغة 600.000 دولار، فيما حصل الفريق السعودي Twisted Minds على المركز الثاني وجائزة تبلغ 260.000 دولار، فيما حل الفريق الروسي Question Mark في المركز الثالث؛ وحصل على مبلغ 160.000 دولار. كما حصل الأسترالي TGLTN لاعب فريق Soniqs على جائزة أفضل لاعب ومبلغ 20.000 دولار.
وقال اللاعب الأمريكي hwinn، قائد فريق Soniqs، بعد فوزهم باللقب: "إنه شعور رائع، شعور بالاستحقاق. لقد نجحنا في تحقيق الفوز من خلال ثقتنا في أنفسنا، وإيماننا بالخطة، وقدراتنا، مع الحفاظ على الاستمرارية والأداء الثابت، إضافة إلى الهدوء والتركيز طوال فترة المنافسات، وعدم الالتفات لما مضى. المملكة العربية السعودية دولة جميلة، وشعبها لطيف، وما قامت به من ناحية إقامة موسم الجيمرز: أرض الأبطال هو أمر استثنائي، ونتطلع للبطولات القادمة؛ إذ كانت تجربتنا هنا رائعة، ومشاهدة التطور والنمو في الرياضات الإلكترونية، وتحديدًا في بطولات ببجي، أمرٌ جيد، وسنشارك في أي بطولة متى ما سنحت الفرصة. الجائزة كبيرة فعلاً، ولكن بالنسبة لي الأهم من ذلك هو الفخر بالانتصار. أرغب في الفوز دائمًا، والاستمرار في ذلك حتى نصبح أفضل فريق في لعبة ببجي على الإطلاق".
ووجَّه hwinn رسالته للاعبين الشباب ناصحًا إياهم بالاهتمام بصحتهم البدنية والعقلية، وممارسة الرياضة، وأضاف: "يجب عليهم أيضًا أن يكونوا زملاء مميزين في فريقهم؛ فالأمر لا يقتصر على المهارة وحسب، بل على روح الفريق الواحد".