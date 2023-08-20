فريق Soniqs يُحقِّق لقب بطولة PUBG Global Series 2 في موسم الجيمرز: أرض الأبطال

وقال اللاعب الأمريكي hwinn، قائد فريق Soniqs، بعد فوزهم باللقب: "إنه شعور رائع، شعور بالاستحقاق. لقد نجحنا في تحقيق الفوز من خلال ثقتنا في أنفسنا، وإيماننا بالخطة، وقدراتنا، مع الحفاظ على الاستمرارية والأداء الثابت، إضافة إلى الهدوء والتركيز طوال فترة المنافسات، وعدم الالتفات لما مضى. المملكة العربية السعودية دولة جميلة، وشعبها لطيف، وما قامت به من ناحية إقامة موسم الجيمرز: أرض الأبطال هو أمر استثنائي، ونتطلع للبطولات القادمة؛ إذ كانت تجربتنا هنا رائعة، ومشاهدة التطور والنمو في الرياضات الإلكترونية، وتحديدًا في بطولات ببجي، أمرٌ جيد، وسنشارك في أي بطولة متى ما سنحت الفرصة. الجائزة كبيرة فعلاً، ولكن بالنسبة لي الأهم من ذلك هو الفخر بالانتصار. أرغب في الفوز دائمًا، والاستمرار في ذلك حتى نصبح أفضل فريق في لعبة ببجي على الإطلاق".