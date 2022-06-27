SSC: ثلاثة خيارات لمتابعة جولة الحسم اليوم مجانًا

كشفت "شركة الرياضة السعودية" SSC عن ثلاثة خيارات لمتابعة مباريات اليوم مجانًا؛ موضحة أن الخيارات تشمل المتابعة عبر قنواتها المفتوحة، أو أجهزة gobx بتقنية HD، أو تطبيق شاهد لمشتركي shahid-vip.
وقالت الشركة في وقت سابق اليوم: بإمكان متابعينا الكرام مشاهدة جولة الحسم من دوري MBS مجانًا.
ويُسدَل الستار، مساء الاثنين، على منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ يتصارع الهلال والاتحاد، اللذان يتعادلان في عدد النقاط، على التتويج باللقب؛ فيما تتنافس 7 فرق، يتقدّمها الأهلي والاتفاق، على النجاة من الهبوط إلى "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى.
ويتفوق الهلال في المواجهات المباشرة على الاتحاد، الذي أهدر الصدارة من يديه في الجولات الأخيرة، على الرغم من أنه كان متقدمًا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.
ويستضيف الهلال نظيره الفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض؛ حيث يحتاج الهلال إلى الفوز على ضيفه الفيصلي في الرياض من أجل حسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي، دون النظر إلى نتيجة منافسه، الذي يلاقي الباطن في جدة.
في المقابل، يدخل الاتحاد مواجهته ضد الباطن من أجل الفوز فقط، على أن ينتظر هدية من الفيصلي سواء بتعادله أو التغلب على الهلال، ليتوج باللقب، ويُنهي صيام 13 عامًا على نيل البطولة.
وفي القاع، تتصارع 7 فرق، هي: (الطائي، التعاون، الفيصلي، الرائد، الباطن، الأهلي، الاتفاق) على البقاء في دوري المحترفين خلال الجولة الأخيرة، وسينجو منها أربعة فرق؛ بينما سيلحق فريقان بالحزم (متذيل الترتيب) الذي هبط رسميًّا.
ويتواجد الأهلي في مقدمة الفِرَق الباحثة عن بطاقة ضمان البقاء في المسابقة، عندما يحل ضيفًا على الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض؛ فيما يبحث الاتفاق، الذي يتواجد في المركز قبل الأخير بـ31 نقطة، خلال المباراة أمام مضيفه الفيحاء، السابع بـ35، عن النقاط الثلاث للنجاة من الهبوط.