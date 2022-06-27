SSC: ثلاثة خيارات لمتابعة جولة الحسم اليوم مجانًا

ويتواجد الأهلي في مقدمة الفِرَق الباحثة عن بطاقة ضمان البقاء في المسابقة، عندما يحل ضيفًا على الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض؛ فيما يبحث الاتفاق، الذي يتواجد في المركز قبل الأخير بـ31 نقطة، خلال المباراة أمام مضيفه الفيحاء، السابع بـ35، عن النقاط الثلاث للنجاة من الهبوط.