بعد 6 أشهر من تشكيله.. "الكيك بوكسينغ" السعودي يحصد ثمار النجاح بـ17 ميدالية متنوعة في المحافل الدولية

فالاتحاد الذي تأسس واعتمد قرار تشكيله برئاسة أحمد الطويان في 24 نوفمبر 2022، وبعضوية مجموعة من الكوادر الإدارية: فخر الشواف، وعبدالملك المزيد، وعبدالله الثنيان، وفهد باهديلة، والعنود الضميري، وناصر الجارد، لم يلبث أن تسلم المهمة حتى بدأ في بناء قدراته الإدارية والفنية، والبحث عن المتميزين في اللعبة القتالية الشهيرة، ورعايتهم وتهيئة الأجواء لهم للمنافسة، ورفع علم السعودية عالياً في المحافل الدولية الكبرى.