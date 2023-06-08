بعد 6 أشهر من تشكيله.. "الكيك بوكسينغ" السعودي يحصد ثمار النجاح بـ17 ميدالية متنوعة في المحافل الدولية

لم يمر سوى نحو 6 أشهر فقط على اعتماد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تشكيل مجلس إدارة اتحاد الملاكمة والركل (كيك بوكسينغ)، حتى بدأت تظهر بشائر النجاح، وتشرع المملكة في حصد الميداليات والمراكز الأولى في بطولتين دوليتين كبيرتين في تركيا والأردن، حيث استطاع المنتخب السعودي الفوز بـ17 ميدالية متنوعة فيهما.
فالاتحاد الذي تأسس واعتمد قرار تشكيله برئاسة أحمد الطويان في 24 نوفمبر 2022، وبعضوية مجموعة من الكوادر الإدارية: فخر الشواف، وعبدالملك المزيد، وعبدالله الثنيان، وفهد باهديلة، والعنود الضميري، وناصر الجارد، لم يلبث أن تسلم المهمة حتى بدأ في بناء قدراته الإدارية والفنية، والبحث عن المتميزين في اللعبة القتالية الشهيرة، ورعايتهم وتهيئة الأجواء لهم للمنافسة، ورفع علم السعودية عالياً في المحافل الدولية الكبرى.
وفور تشكيل الاتحاد بدأ في البحث عن المواهب بنشره إعلانًا عبر صفحته الرسمية في "تويتر"؛ لضم ممارسي اللعبة القتالية من لاعبين ومدربين وحكام؛ لبناء قاعدة وأساس للعبة في المملكة بطريقة احترافية.
وكانت الخطوة التالية بالعمل مع تلك المواهب وتأسيسها بالطريقة الصحيحة، وذلك من خلال إقامة الدورات التدريبية لعناصر اللعبة المختلفة من الجنسين في جل مناطق المملكة، وبالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى ذلك، عقد الاتحاد عدداً من الجلسات واللقاءات مع المختصين والمهتمين بلعبة الملاكمة والركل "كيك بوكسينغ"؛ وذلك لتفعيل اللعبة، وتوسيع انتشارها، والمساهمة في بناء استراتيجية الاتحاد، وطرح الأفكار، والوقوف على احتياجات مجتمع اللعبة، ورؤيتهم لها.
وسرعان ما بدأ الاتحاد السعودي في حصد ثمار الجهد الكبير المؤسسي في فترة قصيرة، فنجح أبطال اللعبة في مشاركتهم الأولى في بطولة العالم المفتوحة في تركيا بمشاركة 47 دولة ونحو 3500 لاعب ولاعبة من الحصول على ميداليتين برونزيتين للبطل سعود الدوسري، والبطلة رنيم الشريف.
وجاءت المشاركة الثانية للمنتخب السعودي في بطولة الأندية الدولية الثانية في العاصمة الأردنية عمان مليئة بالإنجازات، حيث نجح الأبطال في حصد 15 ميدالية متنوعة: 9 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، بعد أن تنافسوا مع 14 دولة في البطولة التي اختتمت قبل يومين.
ويكشف هذا النجاح الإداري والفني المبكر عن رؤية متطورة، وعمل نشط وفعالية عالية في لعبة قتالية مهمة، وتلقى انتشاراً واسعاً، ويمارسها آلاف الرياضيين حول العالم.