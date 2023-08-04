تعرف على أبرز ما جاء في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي

أكدت وزارةُ الرياضة، في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي عُقد يوم الجمعة في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف؛ أنه تم تخصيص 160 مليون ريال لتنفيذ عدة مشاريع في مبادرة تطوير المنشآت؛ من ضمنها ناديا الرياض والخليج.
وأشارت إلى أن الدعم المباشر لأندية دوري روشن، وأندية دوري يلو، وأندية الدرجة الثانية؛ يصل إلى 1.113 مليون ريال، وسيكون مبلغ 474،5 مليون ريال مخصّص لمبادرة نظام النقاط الموحد للألعاب المختلفة.
وأفادت بأن إطلاق مبادرة الحضور الجماهيري بآلية جديدة، وبميزانية تقدر بـ30 مليون ريال سعودي، وهناك 6 مشاريع سيتم تنفيذها من خلال مبادرة التحول الرقمي، ودعم ثابت لأندية الدرجة الثالثة والرابعة بمجموع 88 مليون ريال ستحصل أندية الدرجة الثالثة على مليون ريال سنويًّا، وأندية الدرجة الرابعة على 750 ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أنه اعتماد تطوير شامل لملعب الملك فهد، وملعب الأمير فيصل بن فهد، وملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير سعود بن جلوي، إضافة لإنشاء ملعب رياضي جديد شمال مدينة الرياض، كما سيتم تطوير وتحسين ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وكشفت أنه تم الانتهاء من تنفيذ منشآت أندية الشباب والفتح والاتفاق، وهي حاليًّا في مرحلة الاختبارات التشغيلية، وسيتم بناء 5 مقارّ أندية نموذجية جديدة، موزّعة على النحو الآتي: 2 في الرياض، 2 في جدة، 1 في الدمام، وإنجاز عدد من الخدمات التطويرية في منشآت 27 ناديًا.
وذكرت أنه سيتم الانتهاء من التصاميم التفصيلية للاستاد الجديد في مدينة الرياض، وكذلك التصاميم الخاصة بالمنشآت التي سيتم تطويرها خلال عام 2024.