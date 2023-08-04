تعرف على أبرز ما جاء في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي

وكشفت أنه تم الانتهاء من تنفيذ منشآت أندية الشباب والفتح والاتفاق، وهي حاليًّا في مرحلة الاختبارات التشغيلية، وسيتم بناء 5 مقارّ أندية نموذجية جديدة، موزّعة على النحو الآتي: 2 في الرياض، 2 في جدة، 1 في الدمام، وإنجاز عدد من الخدمات التطويرية في منشآت 27 ناديًا.