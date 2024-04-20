تقام على هامش البطولة الآسيوية للسيدات.. "الشمري" يفتتح دورة حكام البلياردو والسنوكر الدولية

افتتح رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، اليوم السبت، الدورة الدولية لحكام البلياردو والسنوكر بمقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض وبمشاركة 16 حكمًا وحكمة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالتعاون مع معهد إعداد القادة وعلى هامش منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عامًا التي تنطلق منافساتها الاثنين المقبل.
ويحاضر في الدورة التي تستمر حتى 24 من شهر أبريل الجاري، كل من المحاضر الدولي من هونج كونج جوزيف لو، والمحاضر الدولي من تايوان ستيفن يونج، وتشتمل على محاضرات نظرية وتدريبات وتطبيقات عملية.
وأكد "الشمري" خلال كلمته في حفل الافتتاح؛ أن إقامة الدورة تأتي ضمن إطار عملية الارتقاء بالجانب التحكيمي، وحصول أكثر من 11 حكمًا سعوديًّا على الشارة الدولية، وكذلك حصول 5 حكمات سعوديات على الشارة الدولية للمرة الأولى في تاريخ الاتحادات الرياضية؛ يُعتبر مفخرة وإنجازًا لنا في الاتحاد من خلال إيجاد قاعدة قوية من الحكام والحكمات للمستقبل.
وأكد الدكتور الشمري أن مثل هذه الدورات تساعد على صقل وتطوير عمل الحكام والحكمات، ونحن حريصون على تقديم جميع التسهيلات والسبل الكفيلة بنجاح عملهم؛ مشيدًا بما يتمتع به المحاضران الدوليان "الهونج كونج" و"تايواني" من خبرة وكفاءة في المجال التحكيمي.