تقام على هامش البطولة الآسيوية للسيدات.. "الشمري" يفتتح دورة حكام البلياردو والسنوكر الدولية

وأكد "الشمري" خلال كلمته في حفل الافتتاح؛ أن إقامة الدورة تأتي ضمن إطار عملية الارتقاء بالجانب التحكيمي، وحصول أكثر من 11 حكمًا سعوديًّا على الشارة الدولية، وكذلك حصول 5 حكمات سعوديات على الشارة الدولية للمرة الأولى في تاريخ الاتحادات الرياضية؛ يُعتبر مفخرة وإنجازًا لنا في الاتحاد من خلال إيجاد قاعدة قوية من الحكام والحكمات للمستقبل.