بمشاركة 152 طالبًا.. انطلاق بطولة كرة طاولة الجامعات

تستضيف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، خلال الفترة من 7-11 فبراير 2023؛ بطولة كرة الطاولة للجامعات التي ينظّمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13.
وأوضح مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي أن البطولة يشارك فيها 152 طالبًا، يمثّلون 35 جامعة وكلية، وستشمل منافساتها الفردي والزوجي والفرق؛ حيث يدير البطولة 25 حكمًا دوليًّا.
وأشار "السنتلي" إلى أن منافسات الفردي والزوجي ستقامان بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، فيما ستقام منافسات الفرق بنظام دوري المجموعات من دور واحد، على أن يكون النهائي بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة، منوهًا إلى الاستعدادات والتجهيزات الرائعة للبطولة من قبل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومتوقعًا مشاركة فاعلة تتسم بالحماس والندية بين الجامعات في هذه البطولة التي تميّزت بعدد كبير من المشاركين المميزين في تنس الطاولة، التي لا شك تنعكس على دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بلاعبين يحققون ميداليات أولمبية إن شاء الله.