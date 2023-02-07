بمشاركة 152 طالبًا.. انطلاق بطولة كرة طاولة الجامعات

وأشار "السنتلي" إلى أن منافسات الفردي والزوجي ستقامان بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، فيما ستقام منافسات الفرق بنظام دوري المجموعات من دور واحد، على أن يكون النهائي بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة، منوهًا إلى الاستعدادات والتجهيزات الرائعة للبطولة من قبل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومتوقعًا مشاركة فاعلة تتسم بالحماس والندية بين الجامعات في هذه البطولة التي تميّزت بعدد كبير من المشاركين المميزين في تنس الطاولة، التي لا شك تنعكس على دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بلاعبين يحققون ميداليات أولمبية إن شاء الله.