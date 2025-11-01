التعاون يسقط القادسية بثنائية ويصعد للوصافة

حقق فريق التعاون الأول لكرة القدم فوزًا غاليًا على ضيفه القادسية بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم "نيكولا" من الجبل الأسود.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولات القادسية الأكثر جدية عن طريق "ريتينغي" تارة وأخرى عن طريق مصعب الجوير، لكن كانت المحاولات تنتهي بين أقدام دفاع التعاون المتماسك.
وفي الشوط الثاني انتفض السكري، وحضر بالهدف الأول في الدقيقة 57 من خلال رأسية رائعة للمدافع وليد الأحمد، مستفيدًا من ركلة الزاوية لفريقه التعاون.
وعزّز "أنجيلو فولغيني" النتيجة لفريقه التعاون بهدف ثانٍ في الدقيقة 65، من كرة مرتدة سريعة وصلته من زميله "روجر مارتينيز".
بهذه النتيجة قفز التعاون للمركز الثاني "مؤقتًا" برصيد 18 نقطة، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الرابع.