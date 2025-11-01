التعاون يسقط القادسية بثنائية ويصعد للوصافة

حقق فريق التعاون الأول لكرة القدم فوزًا غاليًا على ضيفه القادسية بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم "نيكولا" من الجبل الأسود.