الخميس.. سحب قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية

مع بقاء ثلاثة أشهر على صافرة البداية، تتهيأ الأجواء لإجراء سحب قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية، وذلك يوم الخميس 2 أكتوبر، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
المراسم ستشهد توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة على أربع مجموعات في النسخة السابعة من البطولة، التي ستنطلق في 7 يناير 2026.
السعودية، التي تستضيف البطولة للمرة الأولى وتأهلت مباشرة بصفتها المضيف، تنضم إلى 15 منتخبًا آخر تأهلوا من التصفيات التي اختُتمت مؤخرًا. ويشارك في النهائيات جميع الأبطال السابقين: العراق، اليابان، جمهورية كوريا، السعودية، وأوزبكستان، إلى جانب أستراليا والأردن، حيث تُعد هذه المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع النسخ الماضية.
في المقابل، يسجل كل من قيرغيزستان ولبنان حضورهما الأول في النهائيات.
وبصفتها الدولة المضيفة، تتصدر السعودية المستوى الأول، بينما وُزعت المنتخبات الأخرى وفقًا لنتائجها في النسخ الثلاث الأخيرة:
المستوى الأول: السعودية، أوزبكستان (1)، اليابان (2)، العراق (3)
المستوى الثاني: جمهورية كوريا (5)، فيتنام (6)، أستراليا (7)، قطر (8)
المستوى الثالث: تايلاند (9)، الأردن (10)، الإمارات (11)، إيران (12)
المستوى الرابع: الصين (13)، سوريا (14)، قيرغيزستان (15)، لبنان (16)
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، على أن يُقام النهائي يوم 25 يناير 2026.