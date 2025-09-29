الخميس.. سحب قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية

السعودية، التي تستضيف البطولة للمرة الأولى وتأهلت مباشرة بصفتها المضيف، تنضم إلى 15 منتخبًا آخر تأهلوا من التصفيات التي اختُتمت مؤخرًا. ويشارك في النهائيات جميع الأبطال السابقين: العراق، اليابان، جمهورية كوريا، السعودية، وأوزبكستان، إلى جانب أستراليا والأردن، حيث تُعد هذه المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع النسخ الماضية.