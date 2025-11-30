مع ختام الجولة العاشرة من دوري يلو.. أبها يحافظ على الصدارة ونجم الدرعية لابورد يدخل سباق الهدافين

وواصل فريق العلا تميّزه الدفاعي كأقوى خطوط الدفاع في الدوري، بعد أن استقبل 7 أهداف فقط حتى الجولة العاشرة. وفي المقابل، يتصدر أبها قائمة الأقوى هجوميًا بتسجيله 24 هدفًا كأكثر الفرق تهديفًا حتى الآن.