مع ختام الجولة العاشرة من دوري يلو.. أبها يحافظ على الصدارة ونجم الدرعية لابورد يدخل سباق الهدافين

حافظ فريق أبها على صدارته لدوري يلو للمحترفين مع نهاية الجولة العاشرة، بعد تعادله السلبي أمام البكيرية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ليكتفي بنقطة واحدة تبقيه في القمة.
وفي مواجهة أخرى، حضر التعادل الإيجابي بين العلا والعدالة بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي هجر في الأحساء، ليعزز العلا موقعه في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد نهاية الجولة.
لا يزال النيجيري نوانكو سيمون لاعب العروبة يتصدر قائمة الهدافين بـ 12 هدفًا، يليه سيلا سو (أبها) بـ 11 هدفًا، ثم غايتان لابورد (الدرعية) بـ 10 أهداف، ويأتي جانو زينهو (الرائد) في المركز الرابع بـ 8 أهداف، ثم كولوريس (العلا) خامسًا بـ 7 أهداف.
وواصل فريق العلا تميّزه الدفاعي كأقوى خطوط الدفاع في الدوري، بعد أن استقبل 7 أهداف فقط حتى الجولة العاشرة. وفي المقابل، يتصدر أبها قائمة الأقوى هجوميًا بتسجيله 24 هدفًا كأكثر الفرق تهديفًا حتى الآن.