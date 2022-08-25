الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "بنزيما" و"أنشيلوتي" الأفضل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في القارة العجوز في الموسم الماضي، وذلك خلال حفل قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال.
وفاز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن لعب دورًا بارزًا في تتويج ريال مدريد ببطولتي دوري أبطال أوروبا والليغا. وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها لاعب من ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد إحراز كريستيانو رونالدو للجائزة ثلاث مرات مع النادي الملكي، وفوز لوكا مودريتش بالجائزة مرة واحدة.
وتفوق بنزيما على المرشحين الآخرين للجائزة: زميله في ريال مدريد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ولاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروينا. وأحرز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جائزة أفضل مدرب في أوروبا بعد أن قاد النادي الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على المرشحين الآخرين للجائزة: بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول.