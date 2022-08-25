الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "بنزيما" و"أنشيلوتي" الأفضل

وفاز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن لعب دورًا بارزًا في تتويج ريال مدريد ببطولتي دوري أبطال أوروبا والليغا. وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها لاعب من ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد إحراز كريستيانو رونالدو للجائزة ثلاث مرات مع النادي الملكي، وفوز لوكا مودريتش بالجائزة مرة واحدة.