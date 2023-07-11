في نسخته الرابعة.. "موسم الرياض" يفتتح فعالياته بموقعة ملاكمة عالمية بين فيوري وأنجانو

تتّجه أنظار العالم، وتزامنًا مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة؛ صوب العاصمة الرياض التي تستضيف في 28 أكتوبر المقبل، موقعة ملاكمة مثيرة بين: بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي "UFC" للوزن الثقيل فرانسيس أنجانو، في مواجهة مُثيرة بينهما تُعدّ من أغنى المواجهات في التاريخ.
وستُقام المباراة المنتظرة في حلبة ملاكمة منظمة وفقًا لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وذلك بعد أنْ تمّ التوصل لاتفاق بين كلٍّ من: "كوينزبيري" و"توب رانك"، والشركة المروجة لأنجانو و"GIMIK Fight" للدعاية، للشراكة مع موسم الرياض لإقامة الحدث التاريخي الذي تنتظره جماهير الملاكمة حول العالم.
وفي تصريحٍ له بهذه المُناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض، تركي آل الشيخ: "موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة سيشهد بعد افتتاحه مباراة ملاكمة مثيرة بين بطلين: تايسون فيوري، وفرانسيس أنجانو، ومثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث الذي يحافظ على مكانته كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم".
وأعلن البطل العالمي تايسون فيوري تحديه لمنافسه، وقال: "لن أتوقّف عن تسديد اللكمات، ومتحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى، وستكون معركة التاريخ".
فيما قال البطل العالمي فرانسيس أنجانو: "كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكان حلمي دائمًا هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل، وبعد أنْ أصبحت بطل فنون القتال المختلطة "MMA" للوزن الثقيل بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم، وأشكر موسم الرياض وفريقي في "3Point0 Labs" للمساعدة في تنظيم هذا الحدث".
من جانبه أوضح رئيس "كوينزبيري" فرانك وارن، أن هذا الحدث الفريد من نوعه سيصنع التاريخ في الرياض بمعركة العمالقة بين رمزَي المصارعة الرائدين.. تايسون هو الملك الحقيقي للحلبة، وسيقدم فرانسيس أنجانو تحديًا مثيرًا للاهتمام؛ لأنه صاحب أقوى لكمة في العالم".
وأشار رئيس مجلس الإدارة لــ"3Point0 Labs" بوب أروم، إلى أن تايسون فيوري واحد من أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل في التاريخ، ولديه الآن فرصة لمواجهة أسطورة فنون القتال المختلطة، وهو ما سيكون حدثًا تاريخيًّا، كما أن فيوري سيخوض معركة عظيمة، وسيحصل سكان الرياض والمعجبون في جميع أنحاء العالم على متعة حقيقية".
يشار إلى أن الرياض تحتضن إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019 استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم؛ لتجربة الآلاف من الحفلات والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة، فيما سيبدأ موسم الرياض في عام 2023، يوم السبت 28 أكتوبر، بحفل افتتاح مذهل وملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو.