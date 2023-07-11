في نسخته الرابعة.. "موسم الرياض" يفتتح فعالياته بموقعة ملاكمة عالمية بين فيوري وأنجانو

يشار إلى أن الرياض تحتضن إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019 استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم؛ لتجربة الآلاف من الحفلات والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة، فيما سيبدأ موسم الرياض في عام 2023، يوم السبت 28 أكتوبر، بحفل افتتاح مذهل وملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو.