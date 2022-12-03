البرازيل تفتقد لخدمات "جيسوس وأليكس".. في مونديال قطر

ووفقًا للتقرير الذي نُشر في بوابة "جلوبو سبورتي. كوم" الإخبارية، السبت؛ أظهر تقييم آخر جرى بعد الخسارة 0- 1 أمام الكاميرون، الجمعة، أن الثنائي تَعرض لإصابة في الركبة.