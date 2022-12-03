البرازيل تفتقد لخدمات "جيسوس وأليكس".. في مونديال قطر

حرمت الإصابة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، من جهود الثنائي جابرييل جيسوس وأليكس تيليس، خلال المباريات المتبقية من بطولة كأس العالم في قطر 2022.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر في بوابة "جلوبو سبورتي. كوم" الإخبارية، السبت؛ أظهر تقييم آخر جرى بعد الخسارة 0- 1 أمام الكاميرون، الجمعة، أن الثنائي تَعرض لإصابة في الركبة.
وكان جيسوس يشعر بالفعل بآلام قبل انطلاق منافسات كأس العالم، ويحتاج إلى شهر للتعافي، وهذا أكثر من كافٍ ليغيب عما تبقى من مباريات في البطولة بقطر.
وربما يحتاج أليكس تيليس لجراحة، بعدما ترك ملعب المباراة وهو يبكي بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق المنافس.
ولم يؤكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى الآن، ما إذا كانت بطولة كأس العالم انتهت بالنسبة لهذين اللاعبين أم لا.
وتتضمن قائمة المصابين للمنتخب البرازيلي كلًّا من الظهير الأيمن دانيلو، والظهير الأيسر أليكس ساندرو، ونجم الفريق نيمار.
ويُتوقع أن يكون المدافعان متاحين للمشاركة في مباراة كوريا الجنوبية، الاثنين، في دور الـ16 من البطولة.