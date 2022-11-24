الأخضر يفتح ملف بولندا.. و"الفرج" يواصل برنامجه العلاجي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا بعد يوم غدٍ السبت على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .