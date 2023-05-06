"مورينو": غدًا مباراة مهمة نحن جاهزون لها.. و"الغامدي": هدفنا حسم التأهل

أكد مورينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، أن لقاء الغد أمام تشرين السوري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مهم جدًّا، مبينا أن الفوز يؤهل الفريق إلى المرحلة المقبلة في البطولة، ومؤكدًا جهوزية الفريق للمباراة، ومشيرًا إلى أنها لن تكون سهلة، لكنهم سيبذلون كل ما لديهم لتحقيق الفوز فيها.
ولافت مورينو إلى أن البطولة مهمة جدًّا للفريق في هذه الفترة، ومفيدة للاعبين.
من جهته، أوضح لاعب أبيض العاصمة خالد الغامدي أن البطولة مهمة، وخصوصًا أنها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، مؤكدًا جاهزيتهم للقاء الغد، وحسم التأهل من خلال المباراة، ومشددًا على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في الملعب من أجل الفوز.