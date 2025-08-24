ولي العهد يُتوج "فالكونز" بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية

وجاء التتويج ضمن النسخة الأضخم والأكثر تنافسية من البطولة العالمية، التي تحتضنها المملكة، في إطار سعيها لترسيخ ريادتها عالميًا في مجال الرياضات الإلكترونية، ودعم المواهب الوطنية في تحقيق إنجازات على الساحة الدولية.