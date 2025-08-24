ولي العهد يُتوج "فالكونز" بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية

توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق "فالكونز" السعودي بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك في إنجاز عالمي جديد يعكس مكانة المملكة المتنامية في هذه الرياضة الحديثة.
وجاء التتويج ضمن النسخة الأضخم والأكثر تنافسية من البطولة العالمية، التي تحتضنها المملكة، في إطار سعيها لترسيخ ريادتها عالميًا في مجال الرياضات الإلكترونية، ودعم المواهب الوطنية في تحقيق إنجازات على الساحة الدولية.
ويُعد هذا التتويج امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضات الإلكترونية من القيادة الرشيدة، وإحدى ثمار رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تمكين الشباب، وتعزيز حضور المملكة في مختلف المجالات التقنية والرياضية الحديثة.