بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم : ربع النهائي ينطلق بلقاء الأردن وطاجيكستان .. والإثارة تجمع اليابان وإيران

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة بقطر حتى 10 فبراير المقبل، وتحتضنها 9 ملاعب، بمشاركة منتخبين عربيين فقط هما قطر والأردن، وذلك بعد خروج منتخبات السعودية والبحرين والإمارات وفلسطين والعراق وسوريا.
ويفتتح اليوم الجمعة منتخب طاجيكستان دور الـ8 عندما يواجه منتخب الأردن عند الساعة الثانية والنصف مساءً، على ملعب أحمد بن علي، في حين يواجه منتخب أستراليا نظيره المنتخب الكوري الجنوبي عند الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب الجنوب.
ويواجه منتخب إيران غدًا السبت نظيره منتخب اليابان على ملعب المدينة التعليمية، عند الساعة الثانية والنصف مساءً، بينما يلتقي المنتخب القطري حامل اللقب بنظيره منتخب أوزبكستان عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب استاد البيت.