بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم : ربع النهائي ينطلق بلقاء الأردن وطاجيكستان .. والإثارة تجمع اليابان وإيران

ويفتتح اليوم الجمعة منتخب طاجيكستان دور الـ8 عندما يواجه منتخب الأردن عند الساعة الثانية والنصف مساءً، على ملعب أحمد بن علي، في حين يواجه منتخب أستراليا نظيره المنتخب الكوري الجنوبي عند الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب الجنوب.